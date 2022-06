LIVE Sonego-Gaston 2-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce sul campo 14! In palio il terzo turno (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sul nastro il rovescio in manovra di Sonego. 15-15 Servizio e rovescio in rete di Gaston. 15-0 Gran diritto lungolinea di Gaston. 2-1 Sonego tiene il servizio nel primo set. 40-15 GRAN CHIUSURA A VOLO DI Sonego DOPO LE DUE DIFESE DI Gaston SUGLI SMASH DIAGONALI 30-15 CHE LOB DI Gaston SULL’AVANZAMENTO A RETE DI Sonego 30-0 Lunga la risposta del #66 al mondo. 15-0 Ottima prima di Sonego. 1-1 Ace dopo aver annullato due palle break. AD-40 Gran palla corta di rovescio del classe 2000. 40-40 DI POCO LUNGA LA VOLÉE DI Sonego 40-AD COME SPINGE Sonego CON IL DIRITTO E NUOVA PALLA BREAK 40-40 In corridoio il diritto del tennista ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sul nastro il rovescio in manovra di. 15-15 Servizio e rovescio in rete di. 15-0 Gran diritto lungolinea di. 2-1tiene il servizio nel primo set. 40-15 GRAN CHIUSURA A VOLO DIDOPO LE DUE DIFESE DISUGLI SMASH DIAGONALI 30-15 CHE LOB DISULL’AVANZAMENTO A RETE DI30-0 Lunga la risposta del #66 al mondo. 15-0 Ottima prima di. 1-1 Ace dopo aver annullato due palle break. AD-40 Gran palla corta di rovescio del classe 2000. 40-40 DI POCO LUNGA LA VOLÉE DI40-AD COME SPINGECON IL DIRITTO E NUOVA PALLA BREAK 40-40 In corridoio il diritto del tennista ...

