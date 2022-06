LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro di Arnaldi/Passaro nel doppio maschile di tennis! un argento e un bronzo dal judo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 ATLETICA – argento ITALIA !!! Spettacolare finale nel salto triplo dove Tobia Bocchi si riprende il secondo posto con un salto finale a 16.93. Il portoghese Luos Pereira aveva appena strappato la seconda piazza all’azzurro con 16.90. L’oro va all’algerino Triki: è festa grande ad Orano con due ori in pochi minuti per i padroni di casa 21.17 TENNISTAVOLO – Oro Spagna con Alvaro Robles Martinez che supera 4-2 l’egiziano Omar Assar nella finale del torneo singolare maschile. 21.14 ATLETICA – Oro Algeria con Bilal Tabti che si impone nei 3000 siepi. Completa il trionfo dei padroni di casa il bronzo di Bouchicha con il tempo di 8’23?95. argento per il Marocco con Tindouft in 8’23?65 21.11 VOLLEY – Turchia che si è portata sul 2-0 con la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20 ATLETICA –ITALIA !!! Spettacolare finale nel salto triplo dove Tobia Bocchi si riprende il secondo posto con un salto finale a 16.93. Il portoghese Luos Pereira aveva appena strappato la seconda piazza all’azzurro con 16.90. L’oro va all’algerino Triki: è festa grande ad Orano con due ori in pochi minuti per i padroni di casa 21.17 TENNISTAVOLO – Oro Spagna con Alvaro Robles Martinez che supera 4-2 l’egiziano Omar Assar nella finale del torneo singolare. 21.14 ATLETICA – Oro Algeria con Bilal Tabti che si impone nei 3000 siepi. Completa il trionfo dei padroni di casa ildi Bouchicha con il tempo di 8’23?95.per il Marocco con Tindouft in 8’23?65 21.11 VOLLEY – Turchia che si è portata sul 2-0 con la ...

