Lariano | primo Consiglio comunale del sindaco Francesco Montecuollo

Lariano, primo Consiglio del Sindaco Montecuollo: nominata la Giunta all'insegna delle quote rosa POLITICA – Si è riunito oggi a Lariano il primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative dello scorso 15 maggio. Francesco Montecuollo della lista "Insieme per ...Una carriera politica di rilievo, per tanti anni a Roma e poi al fianco del sindaco Bernasconi. Il ricordo della Cgil del quale è stato membro negli anni 70 ...