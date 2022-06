Inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici: cosa sono e un esempio di PDP (Di giovedì 30 giugno 2022) Il protocollo “Inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici” contiene informazioni sulle pratiche per l’Inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici. Per quanto riguarda gli alunni con altri ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Il protocollo “con” contiene informazioni sulle pratiche per l’connon rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazionecon. Per quanto riguarda glicon...

Pubblicità

orizzontescuola : Inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici: cosa sono e un esempio di PDP - maria35008812 : @Arcigay @ManpowerGroupIT Parlate di inclusione come se questi umani fossero degli alieni! Ribatto che gli esseri u… - giovanichimere : ???????? ???? ??????????? Il 59% degli europei ritiene che la discriminazione sia diffusa per la diversa origine etnica. L'… - davideravera : @Virginiavivi24 @chiaberger @balestro_beppe L’estradizione è l’ultima cosa, del famoso memorandum, che interessa a… - luigi_palu : RT @TvRicicla: Secondo il Consiglio UE l'inclusione degli #inceneritori di #rifiuti urbani nel meccanismo #ETS di scambio delle quote di #C… -