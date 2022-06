I curdi, la Nato e i 'criminali di Madrid' (Di giovedì 30 giugno 2022) La porcata è troppo grande per non tornarci su. Quello compiuto a Madrid nei confronti dei curdi, su cui ha già ben scritto su questo portale Arturo Scotto, è molto più di un tradimento. E' un crimine. Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) La porcata è troppo grande per non tornarci su. Quello compiuto anei confronti dei, su cui ha già ben scritto su questo portale Arturo Scotto, è molto più di un tradimento. E' un crimine.

