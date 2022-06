Contro un albero con la moto lungo la Briantea: fratture bilaterali per un 40enne (Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. Con la moto è finito Contro un albero lungo la via Briantea e si è fratturato entrambe le gambe. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di giovedì 30 giugno. Il motociclista, un 40enne, ha perso il Controllo della sua due ruote ed ha centrato una pianta. L’urto l’ha fatto sbalzare dalla sella: l’uomo è ricaduto sull’asfalto, riportando fratture bilaterali agli arti inferiori. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza, un’automedica e una volante della Polizia per i rilievi del sinistro. Il 40enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso. Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. Con laè finitounla viae si è fratturato entrambe le gambe. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di giovedì 30 giugno. Ilciclista, un, ha perso illlo della sua due ruote ed ha centrato una pianta. L’urto l’ha fatto sbalzare dalla sella: l’uomo è ricaduto sull’asfalto, riportandoagli arti inferiori. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza, un’automedica e una volante della Polizia per i rilievi del sinistro. Ilè stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso.

