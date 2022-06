Commissione Ue: solo il Pkk nella lista europea dei terroristi, non altri curdi (Di giovedì 30 giugno 2022) nella lista comune dell'Ue delle organizzazioni terroristiche c'è il Partito dei lavoratori curdi (Pkk) ma non ci sono né le due organizzazioni sorelle curde siriane Ypg ("Syrian Kurdish People's Protection Units") e Pyd ("Democratic Union Party"), né il movimento islamista turco guidato da Fethullah Gulen (esiliato negli Qtati uniti dal 1999), che il governo di Ankara definisce come Feto ("Fethullah Terrorist Organisation"). Lo ha confermato oggi a Bruxelles, durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione europea, peter Stano, portavoce dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell. Le tre organizzazioni non presenti nella lista comune Ue sono menzionate esplicitamente nel "Memorandum ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 giugno 2022)comune dell'Ue delle organizzazioniche c'è il Partito dei lavoratori(Pkk) ma non ci sono né le due organizzazioni sorelle curde siriane Ypg ("Syrian Kurdish People's Protection Units") e Pyd ("Democratic Union Party"), né il movimento islamista turco guidato da Fethullah Gulen (esiliato negli Qtati uniti dal 1999), che il governo di Ankara definisce come Feto ("Fethullah Terrorist Organisation"). Lo ha confermato oggi a Bruxelles, durante il briefing quotidiano per la stampa della, peter Stano, portavoce dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell. Le tre organizzazioni non presenticomune Ue sono menzionate esplicitamente nel "Memorandum ...

