Chioccioline | selfie e brindisi con il capitano Maggi - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ilcon ilSorpresa: lebrindavano a Fonte Gaia quando è passato ilAlessandrofermandosi per unbeneaugurale e la foto di gruppo.

Pubblicità

La Prealpina

Il brindisi con il capitano Maggi Sorpresa: lebrindavano a Fonte Gaia quando è passato il capitano Alessandro Maggi fermandosi per un brindisi beneaugurale e la foto di gruppo. Gallarate, ecco gli animali fantastici Siena, 30 giugno 2022 - Sorpresa: le chioccioline brindavano a Fonte Gaia quando è passato il capitano Alessandro Maggi fermandosi per un brindisi beneaugurale e la foto di gruppo. Il brindisi delle c ...