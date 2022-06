Canoo - Prime immagini delle navette per la Nasa

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 giugno 2022) La startup americanaha realizzato i primi prototipi destinati alla: la giovane azienda ha infatti stretto un accordo per la realizzazione dei Crew Transportation Vehicles che saranno utilizzati, a partire dal 2025, per il Project Artemis, il programma spaziale che riporterà l'uomo sulla Luna dopo 53 anni. 300 CV, 400 km di autonomia e tanto spazio. La monovolume elettrica, lunga 4,4 metri, è stata scelta dallaper le sue caratteristiche: il progetto prevede infatti che il veicolo sia in grado di trasportare il guidatore, quattro astronauti e tre membri dell'equipaggio di terra, oltre a tutta l'attrezzatura destinata alla missione, senza produrre emissioni inquinanti. Per ottenere questo risultato, laè partita dalla base del modello Lifestyle Vehicle, che sarà commercializzato nel corso del 2023. ...