Cagliari, torna Roberto Muzzi, sarà il Club Manager dei rossoblu (Di giovedì 30 giugno 2022) Roberto Muzzi, ex calciatore del Cagliari, torna in rossoblu nello staff tecnico: sarà il nuovo Club Manager dei sardi L’ex attaccante del Cagliari Roberto Muzzi torna in rossoblù, questa volta per rafforzare l’area tecnica e andare a ricoprire il ruolo di Club Manager. Il comunicato della società: «Nell’ottica di offrire un maggiore supporto all’Area Tecnica della prima squadra il Cagliari Calcio introduce nel suo organigramma la figura del Club Manager: si occuperà di coadiuvare il Direttore sportivo Stefano Capozucca nel lavoro di organizzazione e gestione della squadra e dello staff tecnico. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022), ex calciatore delinnello staff tecnico:il nuovodei sardi L’ex attaccante delin rossoblù, questa volta per rafforzare l’area tecnica e andare a ricoprire il ruolo di. Il comunicato della società: «Nell’ottica di offrire un maggiore supporto all’Area Tecnica della prima squadra ilCalcio introduce nel suo organigramma la figura del: si occuperà di coadiuvare il Direttore sportivo Stefano Capozucca nel lavoro di organizzazione e gestione della squadra e dello staff tecnico. ...

