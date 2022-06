Arrivabene: “Non c’è stata nessuna guerra fra noi e Dybala. Su Pogba e Vlahovic…” (Di giovedì 30 giugno 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto espresso. Dove sta andando la nuova Juventus? «Non c’è una nuova Juventus, c’è la Juventus che come obiettivo ha la continuità a mantenere una squadra ad altissimi livelli e mirare ad altissimi traguardi. Non starò a ripetere la famosa frase di Boniperti sul fatto che “vincere è l’unica cosa che conta”, ma l’obiettivo è sempre quello. Stiamo progettando una Juventus che parta dal calcio, perché rimane il nostro cuore pulsante, ma che si allarghi in altre dimensioni. Io credo che il marchio Juventus abbia enormi potenzialità e che possiamo andare oltre i confini italiani, facendoci scoprire altre aree di business da sfruttare. Ovviamente tutto parte da una squadra vincente o competitiva ad alti livelli, senza di quella fai molta ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Maurizio, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto espresso. Dove sta andando la nuova Juventus? «Non c’è una nuova Juventus, c’è la Juventus che come obiettivo ha la continuità a mantenere una squadra ad altissimi livelli e mirare ad altissimi traguardi. Non starò a ripetere la famosa frase di Boniperti sul fatto che “vincere è l’unica cosa che conta”, ma l’obiettivo è sempre quello. Stiamo progettando una Juventus che parta dal calcio, perché rimane il nostro cuore pulsante, ma che si allarghi in altre dimensioni. Io credo che il marchio Juventus abbia enormi potenzialità e che possiamo andare oltre i confini italiani, facendoci scoprire altre aree di business da sfruttare. Ovviamente tutto parte da una squadra vincente o competitiva ad alti livelli, senza di quella fai molta ...

