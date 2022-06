Wimbledon 2022, Sinner al terzo turno (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica al terzo turno di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, numero 13 del mondo e 10 del seeding, sconfigge lo svedese Mikael Ymer, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 dopo poco più di tre ore di match. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Janniksi qualifica aldi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, numero 13 del mondo e 10 del seeding, sconfigge lo svedese Mikael Ymer, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 dopo poco più di tre ore di match. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

