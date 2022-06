Wimbledon 2022, Elisabetta Cocciaretto cede in due set alla romena Irina Begu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è conclusa la presenza italiana nel tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2022: sull’erba britannica nel secondo turno oggi, mercoledì 29 giugno, Elisabetta Cocciaretto cede in due set alla romena Irina Begu, che si impone per 6-4 6-4 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Nel primo set è determinante il break a 15 ottenuto da Begu nel terzo gioco, a seguire Cocciaretto cancella un’altra palla break nel quinto game ed ulteriori due nel settimo, ma non riesce mai ad essere incisiva in risposta, con Begu che le concede appena sei punti in cinque turni al servizio, così la romena chiude sul 6-4 dopo 41 minuti. La seconda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è conclusa la presenza italiana nel tabellone di singolare femminile di: sull’erba britannica nel secondo turno oggi, mercoledì 29 giugno,in due set, che si impone per 6-4 6-4 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Nel primo set è determinante il break a 15 ottenuto danel terzo gioco, a seguirecancella un’altra pbreak nel quinto game ed ulteriori due nel settimo, ma non riesce mai ad essere incisiva in risposta, conche le conappena sei punti in cinque turni al servizio, così lachiude sul 6-4 dopo 41 minuti. La seconda ...

