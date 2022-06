Volley Nations League 2022 femminile: l’Italia riparte con una vittoria in rimonta con la Polonia (Di mercoledì 29 giugno 2022) l’Italia soffre nelle fasi iniziali ma viene a capo di una difficile sfida contro la Polonia in Volley Nations League 2022. Le azzurre di Mazzanti ottengono un successo per 3-1 (25-27, 25-20, 28-26, 25-18) sofferto ma meritato e prosegue nel proprio cammino fatto di alti e bassi. Le azzurre vanno sotto perdendo il primo set, ma sono brave nel reagire vincendo nettamente il secondo parziale, il terzo invece soffrendo e il quarto con maggiore margine. Si parte con il primo punto polacco, poi Degradi per il pari a sbloccare le azzurre. Le nostre avversarie allungano con Danesi murata ed Egonu che spara fuori il diagonale, purtroppo troppi errori delle azzurre e la Polonia vola sul 2-7. Wolosz scatenata in avvio, 5-9 per le polacche che sono allenate ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022)soffre nelle fasi iniziali ma viene a capo di una difficile sfida contro lain. Le azzurre di Mazzanti ottengono un successo per 3-1 (25-27, 25-20, 28-26, 25-18) sofferto ma meritato e prosegue nel proprio cammino fatto di alti e bassi. Le azzurre vanno sotto perdendo il primo set, ma sono brave nel reagire vincendo nettamente il secondo parziale, il terzo invece soffrendo e il quarto con maggiore margine. Si parte con il primo punto polacco, poi Degradi per il pari a sbloccare le azzurre. Le nostre avversarie allungano con Danesi murata ed Egonu che spara fuori il diagonale, purtroppo troppi errori delle azzurre e lavola sul 2-7. Wolosz scatenata in avvio, 5-9 per le polacche che sono allenate ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL2022: l'#Italia di Mazzanti riparte con una vittoria in rimonta con la #Polonia - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 2-1 volley femminile Nations League 2022 in DIRETTA: le azzurre vincono la battaglia del terzo… - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 0-1 volley femminile Nations League 2022 in DIRETTA: 20-15 azzurre in controllo nel secondo par… - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 0-1 volley femminile Nations League 2022 in DIRETTA: 12-10 Degradi protagonista a inizio second… - planetwin365ita : ?? Week 3 di #VolleyNationsLeague femminile: ancora 4 sfide per accedere alle #FinalEight. Quarto posto in classific… -