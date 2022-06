Ultim’ora di calciomercato, Napoli-Meret: è appena arrivata la notizia che cambia tutto! (Di mercoledì 29 giugno 2022) I rumors che si sono rincorsi in queste ultime settimane in orbita Napoli trovano sempre più riscontri: il club azzurro e Alex Meret sono pronti a proseguire insieme e a rinnovare il proprio contratto. Potrebbe risolvere così la tormentata questioni portieri per il Napoli, che è comunque sul mercato alla ricerca di un estremo difensore che possa coadiuvare il numero 1. A lanciare l’Ultim’ora è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui è tutto fatto per il prolungamento del portiere friulano con il club partenopeo. Contratto che, stando a quanto rivelato dallo stesso Di Marzio, è stato firmato fino alla stagione 2026-2027. rinnovo Meret Napoli (Getty Images)L’estremo difensore ex SPAL, cresciuto nella primavera dell’Udinese, invocava ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) I rumors che si sono rincorsi in queste ultime settimane in orbitatrovano sempre più riscontri: il club azzurro e Alexsono pronti a proseguire insieme e a rinnovare il proprio contratto. Potrebbe risolvere così la tormentata questioni portieri per il, che è comunque sul mercato alla ricerca di un estremo difensore che possa coadiuvare il numero 1. A lanciare l’è il giornalista esperto diGianluca Di Marzio, secondo cui è tutto fatto per il prolungamento del portiere friulano con il club partenopeo. Contratto che, stando a quanto rivelato dallo stesso Di Marzio, è stato firmato fino alla stagione 2026-2027. rinnovo(Getty Images)L’estremo difensore ex SPAL, cresciuto nella primavera dell’Udinese, invocava ...

