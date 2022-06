Ufficiale, anche Criscito è del Toronto: “siamo felici, è un calciatore di grande esperienza” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mimmo Criscito è reduce dalla brutta retrocessione con la maglia del Genoa, il difensore ha deciso di iniziare un nuovo percorso ed è diventato un nuovo calciatore del Toronto. La notizia è diventata Ufficiale. “Il Toronto ha annunciato oggi l’ingaggio del difensore italiano Domenico Criscito fino al 2023. Occuperà uno spazio nel roster internazionale e si unirà al club in attesa della ricezione del certificato di trasferimento internazionale”. Il presidente Bill Manning ha presentato l’ultimo acquisto: “Mimmo andrà ad aggiungere grande esperienza alla squadra. Nella sua carriera ha giocato diverse partite importanti per il suo club e per la Nazionale e siamo felici che giocherà per noi”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mimmoè reduce dalla brutta retrocessione con la maglia del Genoa, il difensore ha deciso di iniziare un nuovo percorso ed è diventato un nuovodel. La notizia è diventata. “Ilha annunciato oggi l’ingaggio del difensore italiano Domenicofino al 2023. Occuperà uno spazio nel roster internazionale e si unirà al club in attesa della ricezione del certificato di trasferimento internazionale”. Il presidente Bill Manning ha presentato l’ultimo acquisto: “Mimmo andrà ad aggiungerealla squadra. Nella sua carriera ha giocato diverse partite importanti per il suo club e per la Nazionale eche giocherà per noi”. L'articolo CalcioWeb.

Pubblicità

PietroMazzara : Ufficiale il rinnovo a lungo termine del contratto tra il #Milan e #Puma. Accordo da oltre 30 milioni annui. Puma p… - Giorgiolaporta : La #Francia nega l'estradizione di 10 ex #terroristi all'Italia, tra loro anche #Pietrostefani. Voglio vedere se il… - GiovaAlbanese : #Frabotta va in prestito al #Lecce: ora è anche ufficiale. #calciomercato - Monika0Marta : RT @Giorgiolaporta: La #Francia nega l'estradizione di 10 ex #terroristi all'Italia, tra loro anche #Pietrostefani. Voglio vedere se il #Pa… - MomentiCalcio : Toronto: Dopo l’arrivo trionfale di Insigne, è ufficiale anche l’acquisto di Domenico Criscito -