Tutti i traffici del mediatore afghano

Fahrad Bitani è una figura conosciuta nella comunità immigrata di Torino. Scrittore, interprete, collaboratore di illustri figure in città, ma anche, stando all'inchiesta che l'ha portato in carcere, corruttore per procurare permessi di soggiorno. Un suo intervento in Questura e i problemi venivano risolti. Dietro adeguato pagamento, s'intende. Era tutto pronto alla biblioteca di Salassa, nel Torinese, per parlare del saggio Addio Kabul, scritto a quattro mani da Farhad Bitani con il più celebre inviato del quotidiano La Stampa, Domenico Quirico. Ma la presentazione del 10 giugno è stata annullata, perché il 35enne scrittore e mediatore culturale afghano è stato arrestato proprio quel giorno. La Torino bene si scandalizza, i salotti buoni della città arrossiscono e ora tutti si affrettano a dichiarare di non conoscerlo così ...

