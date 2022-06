Tajani: “Meloni ha ragione, serve un vertice del centrodestra. Dobbiamo darci un progetto” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anche noi siamo d’accordo” con Giorgia Meloni sulla necessità di un vertice del centrodestra: lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato dal Corriere della Sera. Il vicepresidente azzurro ha già prefigurato il cronoprogramma, a cominciare dalla tenuta del governo. «Finirà come previsto a marzo, allora si potrà votare. E allora potremo presentarci con un centrodestra in cui Forza Italia avrà un ruolo essenziale, perché senza di noi non si vince». Il coordinatore azzurro smentisce che in Forza Italia ci sia la tentazione di tornare al proporzionale. Esclude l’ipotesi di smarcarsi quindi da FdI e Lega. «La conflittualità dei vertici non è quello che ci chiedono gli elettori, che ci vogliono e ci premiamo se uniti. Rompere il centrodestra vorrebbe dire ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anche noi siamo d’accordo” con Giorgiasulla necessità di undel: lo dice Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato dal Corriere della Sera. Il vicepresidente azzurro ha già prefigurato il cronoprogramma, a cominciare dalla tenuta del governo. «Finirà come previsto a marzo, allora si potrà votare. E allora potremo presentarci con unin cui Forza Italia avrà un ruolo essenziale, perché senza di noi non si vince». Il coordinatore azzurro smentisce che in Forza Italia ci sia la tentazione di tornare al proporzionale. Esclude l’ipotesi di smarcarsi quindi da FdI e Lega. «La conflittualità dei vertici non è quello che ci chiedono gli elettori, che ci vogliono e ci premiamo se uniti. Rompere ilvorrebbe dire ...

