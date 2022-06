Tagliati gli ultimi due faggi in piazza Dante: erano pieni di larve (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Sono stati abbattuti questa mattina due faggi di piazza Dante: le piante erano risultate in pessime condizioni, una, soprattutto, era piena di tarli che stavano erodendone il tronco, causando grosse difficoltà nella fogliazione. Gli alberi sarebbero dovuti rimanere al loro posto nel piano di riqualificazione della piazza, e tutte le operazioni di scavo e di successivo rinterro di questi anni erano state eseguite preservandone la presenza. Purtroppo, nelle fasi ormai di chiusura cantiere e di finitura della piazza si è dovuto constatare il loro pessimo stato di salute, cosa che ha reso il taglio inevitabile: giusto qualche settimana fa, era stato sostituito anche l’altro faggio della piazza, anch’esso praticamente morto, con un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Sono stati abbattuti questa mattina duedi: le pianterisultate in pessime condizioni, una, soprattutto, era piena di tarli che stavano erodendone il tronco, causando grosse difficoltà nella fogliazione. Gli alberi sarebbero dovuti rimanere al loro posto nel piano di riqualificazione della, e tutte le operazioni di scavo e di successivo rinterro di questi annistate eseguite preservandone la presenza. Purtroppo, nelle fasi ormai di chiusura cantiere e di finitura dellasi è dovuto constatare il loro pessimo stato di salute, cosa che ha reso il taglio inevitabile: giusto qualche settimana fa, era stato sostituito anche l’altroo della, anch’esso praticamente morto, con un ...

