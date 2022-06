“Sono stata stuprata”. La confessione choc della figlia vip: “Ho abortito, papà non lo sapeva” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ireland Baldwin è stata stuprata. È la stessa figlia del famoso attore a raccontarlo in prima persona. C’è da dire che la giovane, per tanti anni ha mantenuto il terribile segreto, nascondendolo persino al padre Alec Baldwin. Ora però, in vista di quello che è stato deciso in questi giorni negli Usa, la ragazza ha deciso di parlarne apertamente tramite il suo canale Tik Tok. Ireland Baldwin è stata stuprata e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’aborto. Cosa c’entra? La sua testimonianza è terribile quando importante, tuttavia. “Sono stata violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – racconta Ireland Baldwin sui social –. Non l’ho detto a nessuno tranne che ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ireland Baldwin è. È la stessadel famoso attore a raccontarlo in prima persona. C’è da dire che la giovane, per tanti anni ha mantenuto il terribile segreto, nascondendolo persino al padre Alec Baldwin. Ora però, in vista di quello che è stato deciso in questi giorni negli Usa, la ragazza ha deciso di parlarne apertamente tramite il suo canale Tik Tok. Ireland Baldwin èe vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’aborto. Cosa c’entra? La sua testimonianza è terribile quando importante, tuttavia. “violentata quando ero adolescente, ero completamente priva di sensi quando è successo, questa cosa ha cambiato la mia vita – racconta Ireland Baldwin sui social –. Non l’ho detto a nessuno tranne che ad ...

Pubblicità

borghi_claudio : Intanto qui siamo passati dal reato di opinione al radiato di opinione. Non mi risulta che nessuna contestazione si… - SeaWatchItaly : Un'altra persona è stata evacuata dalla #SeaWatch4 per urgenti problemi medici. Vedendo la nave della… - rtl1025 : ?? È crollata la tettoia del #palco per il concerto di #Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: d… - LuanaRainbow : Sabato sono stata al #BolognaPride. Senza sapere delle varie polemiche, ho scelto Bologna perché cadeva nel giorno… - Meli_gamer8 : @artheamis Fanno finta non vederti. Mi è capitato la scorsa settimana, mi ha squadrato io guardavo per riconoscere… -