Rocco Schiavone 5 trasloca su Rai1 ma Marco Giallini non ci sta: "Scelta sbagliata" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tra i tanti annunci fatti ieri in conferenza stampa dai vertici Rai, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti 2022/2023, c'è anche quello relativo a Rocco Schiavone 5 e al suo arrivo su Rai1. Il classico poliziesco nella versione anticonformista e scorretta del vicequestore Rocco Schiavone dovrà spostarsi su Rai1 in occasione della sua quinta, e forse ultima, stagione. La serie, per la regia di Simone Spada, è nata dai romanzi di Antonio Manzini e proprio la sua irriverenza e il suo essere poco politicamente corretta, l'aveva indirizzata sulla seconda rete Rai dove ha trovato in questi anni un ottimo riscontro. Quando si fa un'operazione del genere c'è il rischio di rovinare tutto e Marco Giallini lo sa bene visto che ha accolto la ...

