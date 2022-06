Reazione a Catena, record e vittoria per i Dammi il La: standing ovation in studio (Di mercoledì 29 giugno 2022) A distanza di quasi un mese dal suo ritorno in tv, Reazione a Catena continua a produrre dei risultati importanti. Sotto la guida di Marco Liorni, la ‘nave' non affonda e, nella puntata di questo mercoledì 29 giugno, i Dammi il La ci hanno riprovato regalando siparietti, record e un colpo di scena finale memorabile. Questa volta Nadya, Francesca e Gioacchino hanno accettato la sfida delle new entry, ‘Benvenuti al Sud', trio composto da papà Antonino, la figlia Martina e suo marito Marco. Quello che sono riusciti a fare i campioni del momento ha suscitato una standing ovation, lasciando Liorni stupefatto! Nuovo record a Reazione a Catena con i Dammi il La Superata la prima manche dei giochi, i Benvenuti al Sud hanno ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 giugno 2022) A distanza di quasi un mese dal suo ritorno in tv,continua a produrre dei risultati importanti. Sotto la guida di Marco Liorni, la ‘nave' non affonda e, nella puntata di questo mercoledì 29 giugno, iil La ci hanno riprovato regalando siparietti,e un colpo di scena finale memorabile. Questa volta Nadya, Francesca e Gioacchino hanno accettato la sfida delle new entry, ‘Benvenuti al Sud', trio composto da papà Antonino, la figlia Martina e suo marito Marco. Quello che sono riusciti a fare i campioni del momento ha suscitato una, lasciando Liorni stupefatto! Nuovocon iil La Superata la prima manche dei giochi, i Benvenuti al Sud hanno ...

Paracetamolooo : Questi a reazione a catena sono bravissima nell’intesa vincente ma scarsi all’ultima catena. - ttelepvthy : comunque nadya di reazione a catena è bravissima - SVGITTA : per lo studio non mi posso godere le piccole gioie della vita come guardare reazione a catena - callitwhatulike : Quanto mi sta su c4zz0 questo conduttore di reazione a catena - pauldeb891 : a reazione a catena hanno appena definito la polenta pasta squagliata non mi sento proprio bene -