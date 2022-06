Qatar, niente bandiere arcobaleno ai Mondiali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Comitato Supremo del Qatar punirà col carcere, dai 7 agli 11 anni, chiunque durante i Mondiali dovesse mostrare sostegno alla comunità LGBTQIA+ Nel gennaio scorso aveva promulgato una legge che limitava le manifestazioni di piazza e, di fatto, la libera espressione e circolazione delle opinioni. Oggi il Comitato Supremo del Qatar, quando gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul paese della penisola arabica in vista dei Mondiali di Calcio in partenza a Novembre, ratifica una nuova stretta in materia di diritti civili, sancendo che chiunque – durante la prossima Coppa del Mondo – dovesse portare allo stadio e sventolare una bandiera arcobaleno, tra i simboli della comunità LGBTQIA+, potrà essere punito con il carcere, tra i sette e gli undici anni di reclusione. Sulla questione è stato ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Comitato Supremo delpunirà col carcere, dai 7 agli 11 anni, chiunque durante idovesse mostrare sostegno alla comunità LGBTQIA+ Nel gennaio scorso aveva promulgato una legge che limitava le manifestazioni di piazza e, di fatto, la libera espressione e circolazione delle opinioni. Oggi il Comitato Supremo del, quando gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul paese della penisola arabica in vista deidi Calcio in partenza a Novembre, ratifica una nuova stretta in materia di diritti civili, sancendo che chiunque – durante la prossima Coppa del Mondo – dovesse portare allo stadio e sventolare una bandiera, tra i simboli della comunità LGBTQIA+, potrà essere punito con il carcere, tra i sette e gli undici anni di reclusione. Sulla questione è stato ...

