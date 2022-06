Pos obbligatorio | da domani multe a chi rifiuta i pagamenti elettronici

Pubblicità

aledige : Recinti di libertà. - marilovesgr33n : La commercialista mi ricorda che dal '30 06 2022 è obbligatorio accettare i pagamenti tramite POS'. Ottimo, comunqu… - annamariamoscar : Da domani il Pos diventa obbligatorio: le multe previste per chi rifiuta i pagamenti con carta - meleamspa : Cos'è il POS? Quando è obbligatorio? Chi è tenuto a redigerlo? Il nostro articolo spiega questo e tanto altro! Buon… - infoiteconomia : Da domani il Pos diventa obbligatorio: le multe previste per chi rifiuta i pagamenti con carta -

Prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione. Nessuna conseguenza per chi ha il dispositivo fuoriuso. I consumatori: via le commissione bancarie ...

Multe in arrivo per commercianti, artigiani e professionisti che da domani non consentiranno ai propri clienti di pagare con carte di credito o debito tramite Pos. L'entrata in vigore delle sanzioni, ...