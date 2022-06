Pitti Bimbo torna protagonista (Di mercoledì 29 giugno 2022) riacquisendo un pubblico internazionale con oltre 3000 visitatori complessivi. In seguito alle due precedenti edizioni svolte al fianco di Pitti Uomo, quest’anno torna in solitaria e vede il salone trasformarsi in un’oasi coinvolgente che rappresenta le mille sfaccettature del mondo kidswear. Sono stati 211 i brand a prender parte in questa 95° edizione Pitti Bimbo, di cui 143 esteri. La Fortezza da Basso si divide e vediamo il kidswear distinguersi in due macro aree: 100% bambino, che propone un guardaroba ideale coniugando stile e praticita?, mentre The Kid’s Lab sceglie capi all’avanguardia da indossare come dichiarazione d’indipendenza. Sportivo, elegante, casual o classico, 100% bambino fruga nell’armadio degli adulti le ultime tendenze e le fa sue. Dal tempo libero alle cerimonie, per la scuola o per ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) riacquisendo un pubblico internazionale con oltre 3000 visitatori complessivi. In seguito alle due precedenti edizioni svolte al fianco diUomo, quest’annoin solitaria e vede il salone trasformarsi in un’oasi coinvolgente che rappresenta le mille sfaccettature del mondo kidswear. Sono stati 211 i brand a prender parte in questa 95° edizione, di cui 143 esteri. La Fortezza da Basso si divide e vediamo il kidswear distinguersi in due macro aree: 100% bambino, che propone un guardaroba ideale coniugando stile e praticita?, mentre The Kid’s Lab sceglie capi all’avanguardia da indossare come dichiarazione d’indipendenza. Sportivo, elegante, casual o classico, 100% bambino fruga nell’armadio degli adulti le ultime tendenze e le fa sue. Dal tempo libero alle cerimonie, per la scuola o per ...

