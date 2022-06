Pedullà è sicuro | “Koulibaly ha una priorità!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non è un segreto che la sliding door del mercato del mercato del Napoli sia la permanenza di Kalidou. In più occasioni l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ne ha tessuto le lodi. La scadenza del contratto del senegalese la prossima estate, mette però paura al Napoli e a De Laurentiis. Perdere un giocatore del suo livello a parametro zero sarebbe un grave danno sia tecnico che economico. Napoli, Kalidou(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Intanto, proprio sull’argomento, è intervenuto il giornalista, ed esperto di mercato, Alfredo, in diretta durante lo speciale sul calciomercato di Sportitalia. Oltre alla situazione rinnovo, il giornalista ha parlato dell’interesse della Juventus per il senegalese, e la sua posizione a riguardo. Di seguito le sue parole: “sa ...