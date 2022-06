Pedaggio autostrada, scatta l’aumento: quanto pagheremo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Brutte notizie per gli automobilisti italiani che oltre il caro carburante dovranno fronteggiare una nuova spesa sui pedaggi autostradali Per gli italiani sembra non esserci proprio un attimo di respiro. Dopo l’aumento dei prezzi del carburante, delle bollette e delle materie prime sta per arrivare un’altra stangata che questa volta riguarda i pedaggi autostradali. l’aumento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Brutte notizie per gli automobilisti italiani che oltre il caro carburante dovranno fronteggiare una nuova spesa sui pedaggili Per gli italiani sembra non esserci proprio un attimo di respiro. Dopodei prezzi del carburante, delle bollette e delle materie prime sta per arrivare un’altra stangata che questa volta riguarda i pedaggili.L'articolo proviene da Consumatore.com.

serena_drey : @GiovanniToti @Alberto_Cirio Presidente mi sto recando a Genova per visita medica ma nonostante sia partita con lar… - cretinetti1 : @GreenbayMary @salvo10001ok @MarcoRizzoPC L'autostrada è stata costruita con i soldi pubblici. Avevano deciso che d… - GreenbayMary : @salvo10001ok @MarcoRizzoPC Non sono tasse, e nessuno ti obbliga a usare l'autostrada. Non farla così risparmi il costo del pedaggio. - infoitinterno : Autostrada, da fine giugno aumenta anche il pedaggio. Assoutenti: «Pronti al ricorso» - ParliamoDiNews : Aumento pedaggio in Autostrada, rincari da luglio - -