Nato | Draghi “Finlandia e Svezia rafforzano l' Alleanza”

Pubblicità

ItalyMFA : Da oggi a giovedì, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio accompagnerà il Presid… - eleonoraforenza : Per entrare nella #Nato e superare veto turco ai Paesi nordici si chiede di inserire #Pkk in lista delle organizzaz… - GiovaQuez : Draghi: 'Recenti bombardamenti russi hanno distrutto tra i più grandi terminali agricoli dell'Ucraina. La produzion… - koru_turtle : @TgLa7 ci costa niente mantenere questo ragazzo! #Nato #Zelensky #draghi #UE #USA - qualunque15 : RT @byoblu: Scontro aperto tra Roma e Mosca dopo le dichiarazioni di Draghi nella conferenza stampa di chiusura del G7. La NATO ha deciso d… -

Governo

Così il presidente del Consiglio, al verticedi Madrid. "La sicurezza di Finlandia e Svezia non deve essere messa a repentaglio in alcun modo. L'Italia concorrerà alla loro sicurezza e ...... e il merito di aver spodestato Conte, e le veline di Rocco Casalino, e favorito l'ascesa di...mondo non c'è mai qualcosa che gli va e pietre prenderai senza pietà!" come cantava il bardo... Il Presidente Draghi al vertice NATO di Madrid ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia accoglie con favore l'adesione all'Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washing ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Madrid, 29 giu - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avra' oggi pomeriggio, a margine del summit Nato, due incontri bilaterali, con il nuovo primo ministro ...