Meghan Markle e il principe Harry sono stati avvistata mentre andavano a casa di Oprah Winfrey In arrivo un' intervista?

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel marzo 2021 ilhanno concesso un’esplosiva ain cui, tra le altre cose, hanno accusato i Windsor di razzismo. Diciotto mesi dopo ne hanno in programma un’altra? Cresce il sospetto Scandali in vista alla corte dei Windsor? Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali tutto fa pensare chee ilabbiano intenzione di concedere un’altra. Una confessione esplosiva come quella dell’anno scorso. A ipotizzarlo il Daily Mail, venuto a conoscenza qualche giorno fa di un incontro sospetto tra i Sussex e la conduttrice americana. SCOPRI LE ALTRE ...

Vanity Fair Italia

Non solo, secondo la stampa inglese Harry eavrebbero di nuovo fatto visita a Oprah Winfrey . Nuova intervista in arrivo Perché Kate vive da prigioniera, secondo Harry. Vivere a ...Lo abbiamo scoperto quando il secondogenito di Carlo e Diana e sua mogliehanno deciso di rilasciare un'intervista a Oprah Winfrey, in cui hanno svelato molti dettagli riguardo la loro ... Il (vero) piano di Meghan Markle «Sedurre il principe Harry per governare il mondo» A questa chiacchierata la risposta della Regina Elisabetta fu che i ricordi possono variare, senza però dare ulteriori spiegazioni Video su questo argomento Meghan Markle questa volta non c'entra. Il ...Cosa ci facevano Harry e Meghan a casa di Oprah È in arrivo una nuova (e temutissima) intervista esclusiva di Harry e Meghan con Oprah Di questo incontro sappiamo che Harry e Meghan hanno trascorso ...