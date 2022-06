Meditazioni e altre storie per Alanis

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Verrà il tempo, con l’agognata fine della pandemia, per una valutazione del suo impatto sulla pratica musicale e sullo stesso processo creativo, pervaso con una veemenza che non si registrava L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

L'Inchiesta Quotidiano OnLine

La nostra giornata tipo prevede: al mattino pratica Yoga e Pranayama (facoltativa) colazione... Bija Mantra ecosto e prenotazioni costo della camera doppia 1050 Euro costo della ...... si potranno gustare ottime specialità di pesce ma non mancheranno grigliate di carne e... riletti comesull'umana condizione. Con Eugenio Finardialla voce, ci saranno al pianoforte ... Barbecue, divertimento e meditazione al Bosco di Paliano il 29 giugno "Nel centro Anidra ognuno era libero di fare quello che voleva, non c'era nessuna costrizione da parte mia. Il percorso olistico e tantrico era basato sulla condivisione. Io sono un naturalista ma non ...Tornano le corali cittadine al Duomo di Enna per la terza edizione della rassegna “…e cantamu a Maria!”. Giovedì 30 giugno alle 20, canti e meditazioni saranno dedicati a Maria Santissima della Visita ...