L'unica uscita 2022 del Michter's 10 Year Rye è prevista per luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) - LOUISVILLE, Stati Uniti, 29 giugno 2022/PRNewswire/



Nel mese di luglio Michter's spedirà il suo primo e unico imbottigliamento del 10 Year Rye per il 2022. Dan McKee, mastro distillatore di Michter's, ha commentato: "Dato che stiamo trattenendo il nostro 10 Year Bourbon fino al 2023, sono particolarmente lieto dell'uscita del nostro 10 Year Rye quest'estate. È una delle mie uscite preferite". In occasione dell'uscita 2022 del 10 Year Rye, Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's, ha dichiarato: "Quest'anno sarà forse l'unica uscita di un 10 Year whiskey, ma è davvero speciale. Per Michter's è ...

