Lukaku, darò tutto per far felici tifosi e compagni (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Tornare all'Inter è un'emozione forte. L'Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Con il presidente Steven Zhang abbiamo parlato di tante cose: di come sembrava ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Tornare all'Inter è un'emozione forte. L'Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Con il presidente Steven Zhang abbiamo parlato di tante cose: di come sembrava ...

