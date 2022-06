LIVE Sinner-Ymer 1-0, Wimbledon 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 3! In palio il terzo turno (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 CHE RISPOSTA DI Sinner CON IL DIRITTO 40-0 Terza prima di fila di Ymer. 30-0 Sinner fa partire lo scambio ma perde la diagonale di rovescio. 15-0 Gran prima dello svedese. 1-0 Sinner comincia bene al servizio. 40-15 Altra prima di servizio potente di Sinner. 30-15 Gran prima dell’azzurro che chiude a rete. 15-15 Sinner non trova di nuovo la prima ma riesce a portare a casa il punto. 0-15 Il primo punto del match è di Mikael Ymer. 0-0 Si comincia sul campo 3! Batte Jannik Sinner. INIZIO PRIMO SET 17.14 Giocatori in campo! Riscaldamento in conclusione sul campo 3. 17.12 Il classe 1998 è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 CHE RISPOSTA DICON IL DIRITTO 40-0 Terza prima di fila di. 30-0fa partire lo scambio ma perde la diagonale di rovescio. 15-0 Gran prima dello svedese. 1-0bene al servizio. 40-15 Altra prima di servizio potente di. 30-15 Gran prima dell’azzurro che chiude a rete. 15-15non trova di nuovo la prima ma riesce a portare a casa il punto. 0-15 Il primo punto del match è di Mikael. 0-0 Sisul3! Batte Jannik. INIZIO PRIMO SET 17.14 Giocatori in! Riscaldamento in conclusione sul3. 17.12 Il classe 1998 è ...

