Lille | ufficiale | Paulo Fonseca è il nuovo allenatore

Luxgraph : Ufficiale, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille - tcm24com : Ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille #Fonseca #Lille - LAROMA24 : Ufficiale: Fonseca è il nuovo allenatore del Lille - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille. L'ex Roma firma per due anni - siamo_la_Roma : ?? Arriva l'ufficialità ?? #Fonseca è il nuovo allenatore del #Lille ?? L'annuncio del club francese (FOTO) #ASRoma -

(Francia) - Dopo un anno di stop Paulo Fonseca torna ad allenare e lo farà in Ligue 1 con il. Il club francese ha annunciato l'ingaggiodell'ex allenatore della Roma (contratto biennale) che non vede l'ora di poter tornare in panchina: "Diventare il nuovo allenatore del...Commenta per primo Ora è tutto, Paul Fonseca è il nuovo allenatore del: il club francese annuncia la firma del tecnico ex Porto, Shakhtar Donetsk e Roma. Olivier Letang , presidente del: 'È con grande ...LILLE (Francia) - Dopo un anno di stop Paulo Fonseca torna ad allenare e lo farà in Ligue 1 con il Lille. Il club francese ha annunciato l'ingaggio ufficiale dell'ex allenatore della Roma (contratto b ...