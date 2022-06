“L’ha scippata!” | Guendalina Tavassi profondamente delusa | lo denuncia in diretta

Leggi su ck12

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’influencerun’anomalia insu Instagram: il popolare evento non riscuote il suo favore.(fonte youtube)L’esplosiva influencer romanaè stata uno degli naufraghi eccellenti nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Nonostante fosse in pole-position per la vittoria, la verace isolana si è ritirata dopo l’annuncio del prolungamento del format, lasciando orfani della sua esuberanza milioni di spettatori delusi. Sebbene abbia rinunciato al tentativo di approdare in finale,non mostra la minima intenzione di farsi da parte, e le sue liti incon Lory Del Santonno ampiamente dimostrato. Molto ...