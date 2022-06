La mossa di Draghi contro Conte scatena Di Battista: “Indecente, deve dimettersi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo Domenico De Masi Mario Draghi ha chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dalla guida del Movimento 5 Stelle. Il retroscena del sociologo ha causato la reazione veemente di Alessandro Di Battista, ex esponente grillino, che su Facebook si è scagliato contro il leader del governo italiano: “Al di là dello spettacolo penoso che sta offrendo il Movimento 5 Stelle (del quale mi interessa poco, sostengono un governo ignobile costruito contro di loro e neppure sono in grado di uscirne) se davvero Draghi (ci sono diverse conferme) avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe Indecente. E questo al là di quel che si possa pensare di Conte”. “Sarebbe ugualmente Indecente - prosegue Dibba sul ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo Domenico De Masi Marioha chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppedalla guida del Movimento 5 Stelle. Il retroscena del sociologo ha causato la reazione veemente di Alessandro Di, ex esponente grillino, che su Facebook si è scagliatoil leader del governo italiano: “Al di là dello spettacolo penoso che sta offrendo il Movimento 5 Stelle (del quale mi interessa poco, sostengono un governo ignobile costruitodi loro e neppure sono in grado di uscirne) se davvero(ci sono diverse conferme) avesse chiesto a Grillo la testa di, beh sarebbe. E questo al là di quel che si possa pensare di”. “Sarebbe ugualmente- prosegue Dibba sul ...

