La Commissione federale per le comunicazioni chiede ad Apple e Google di rimuovere Tik Tok dagli App Store (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il commissario della Federal Communications Commission (l’autorità per le telecomunicazioni statunitense) Brendan Carr ha chiesto ad Apple e Google di rimuovere TikTok dai loro app Store. Il motivo? Il fatto che Tik Tok rappresenti un «rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale a causa dell’ampia raccolta di dati e dell’accesso apparentemente incontrollato di Pechino a questi», si legge nella lettera pubblicata su Twitter. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok La Commissione federale per le comunicazioni chiede ad Apple e Google di rimuovere Tik Tok La richiesta del commissario è arrivata dopo che Buzz News aveva riportato che lo staff di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il commissario della Federal Communications Commission (l’autorità per le telestatunitense) Brendan Carr ha chiesto addiTikTok dai loro app. Il motivo? Il fatto che Tik Tok rappresenti un «rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale a causa dell’ampia raccolta di dati e dell’accesso apparentemente incontrollato di Pechino a questi», si legge nella lettera pubblicata su Twitter. LEGGI ANCHE >Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok Laper leaddiTik Tok La richiesta del commissario è arrivata dopo che Buzz News aveva riportato che lo staff di ...

Pubblicità

giornalettismo : La Commissione federale per le comunicazioni USA chiede ad #Apple e #Google di rimuovere #TikTok dagli App Store - mariobianchi18 : Il #29giugno 1968 la Commissione disciplinare del ciclismo conferma la condanna per doping per Bodrero, #Gimondi ('… - Gio_Pigatto : Oggi in commissione d’esame ho sentito dire (non da uno studente) che gli USA sono una grande democrazia perché ogn… - automatikos : @fadebellis non dimenticare che il presidente della sezione di Cassazione che ha emesso quella pronuncia orrenda, e… - StojanovicNenad : Sì al divieto dei simboli razzisti. Commissione federale contro il razzismo. @ekrcfr -