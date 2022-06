Icardi al Napoli | può arrivare con lo sconto | decide Osimhen

(Di mercoledì 29 giugno 2022) . Le ultime sull’attacco del: possono aprirsi scenari interessanti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Maurocontinua ad essere accostato insistentemente al mercato in uscita. Nonostante un contratto sino al 2024, in casa Psg vogliono monetizzare da alcune cessioni importanti per ripartire con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

infoitsport : Icardi messo alla porta dal Psg: ipotesi Milan e Napoli per il ritorno - RadioRadioWeb : Calciomercato: Icardi alla corte di Luciano Spalletti? Tutte le news in casa Napoli - 80AirasoR80 : @ROBERTOBA81 Il mio è un tweet ironico perché nel 2019 accostò Icardi al Napoli. - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Il PSG licenzia Icardi, sempre piaciuto a AdL, il Napoli vuole saperne di più - - ilnapolionline : Il PSG licenzia Icardi, sempre piaciuto a AdL, il Napoli vuole saperne di più - -

...un'altra squadra che gli possa garantire di giocare ad alti livelli (attenzione a Juventus e... poi, più che occuparsi delle entrate devono fare fronte al problema uscite con il casoche ...Da Parigi partirà anche(piace al Monza, ma il suo ingaggio è proibitivo per i brianzoli), ... PINAMONTI e CASALE , sul quale ci sono anche Lazio e. E a proposito di Lazio, ancora non si ...Lete ancora sponsor sulla maglia del Napoli. La società azzurra non ha ancora promosso la nuova maglia della stagione 2022/23 e c’è tanta curiosità nel sapere come sarà il nuovo design. A quanto pare ...Davvero tanti i calciatori del PSG in lista di sbarco. Il club parigino potrebbe movimentare il mercato in uscita dopo anni di acquisti faraonici.