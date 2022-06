I testi su ius scholae e cannabis spaccano la maggioranza

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - La tenuta dellae del governo sono a rischio. Vengano subito tolti dal calendario dei lavori dell'Aula della Camera isullo iuse sulla. Matteo Salvini avverte le altre forze che sostengono l'esecutivo, dal Pd ai 5 stelle fino a Italia viva. Al suo fianco si schiera Fratelli d'Italia, che avanza la medesima richiesta, già messa ufficialmente sul tavolo della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, senza tuttavia sortire effetti. E infatti, rispettando l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, dopo il via libera definitivo al secondo decreto sull'attuazione del Pnrr, in Aula si svolge prima la discussione generale sulla proposta di legge che mira a consentire la coltivazione in casa di un massimo di 4 piantine die a seguire la discussione ...