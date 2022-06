I piani di Cnh Industrial | 100 mln nello stabilimento di Modena

Pubblicità

Borsa Italiana

Nel lungo periodo il contrasto alla crisi si giocherà su vari, partendo da forti investimenti ...locali - Pneusnews.it [6] Drewry - Service Expertise - World Container Index - 31 Mar [7]: ci ...MILANO - Una giornata ricca di novità aialti di Exor , la holding della famiglia Agnelli la cui assemblea si è riunita oggi per ... svelato il motore della nuova "Purosangue"Industrial, ... CNH Industrial, Sisto: Italia ha ruolo fondamentale, investiamo in tecnologia Cnh Industrial sceglie Torino per il quartiere generale europeo e guarda a Modena per la ricerca e sviluppo. In Italia dove i dipendenti sono 4.500, l'occupazione non è a rischio, anzi crescerà. La st ...In Piemonte e Puglia verranno assemblati mezzi elettrici e a idrogeno grazie a finanziamenti del Pnrr. Giorgetti: «Dopo tante chiacchiere sul reshoring, arrivano i fatti» ...