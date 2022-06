“Ho sofferto” | confessione inaspettata di Giulia Salemi | fan scossi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex GF Vip 5,, si è aperta a raccontare quello che per lei è una difficile verità. Ecco come si è comportata in alcune situazioni spiacevoli.è stata una delle tante protagoniste del backstage del concerto di beneficienza di Fedez, Love Mi. L’influencer si è detta entusiasta riguardo questa bellissima esperienza, L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Lanostratv

L'articolo Giulia Salemi fa unaamara: "Hoper commenti negativi" sembra essere il primo su LaNostraTv . Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...Giulia Salemi nota per essere una influencer e modella molto amata, ha concesso un'intervista a L'OfficielItalia.com , in cui ha detto la sua sugli attacchi degli haters che spesso prendono di mira ... Giulia Salemi fa una confessione amara: "Ho sofferto per commenti negativi" Il cane adesso ha il braccio fasciato e con i punti: servirà dunque un’ulteriore visita. Giulia Salemi, arriva la confessione sulla popolarità Mentre Giulia Salemi si coccolava il suo cane, L’Officiel ...La nota influencer sulle critiche: "Ho compreso quanto sia importante imparare a conviverci" Giulia Salemi nota per essere una influencer e modella molto ...