Gli occhiali da sole per l’estate 2022, da Saraghina per Algida a Manila Grace (Di mercoledì 29 giugno 2022) È già partita la caccia ai migliori occhiali da sole sulla piazza. Per l’estate 2022 le proposte eyewear sono vastissime e, tra le più recenti e giocose, vi suggeriamo tre brand vivaci, colorati e anche eco-friendly. Chi è cresciuto con un gelato Algida tra le mani sarà felice di sapere che Saraghina ha realizzato una capsule collection golosissima che strizza l’occhio a tutti gli appassionati di eyewear. Il brand italiano ha proposto nuovi modelli di occhiali da sole che traggono ispirazione da quattro iconici gelati Algida che hanno segnato le estati più torride, dall’infanzia all’età adulta. Sono trascorsi ormai 77 anni da quando il goloso brand è approdato sul mercato rallegrando le estati degli italiani e, con i suoi prodotti ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) È già partita la caccia ai miglioridasulla piazza. Perle proposte eyewear sono vastissime e, tra le più recenti e giocose, vi suggeriamo tre brand vivaci, colorati e anche eco-friendly. Chi è cresciuto con un gelatotra le mani sarà felice di sapere cheha realizzato una capsule collection golosissima che strizza l’occhio a tutti gli appassionati di eyewear. Il brand italiano ha proposto nuovi modelli didache traggono ispirazione da quattro iconici gelatiche hanno segnato le estati più torride, dall’infanzia all’età adulta. Sono trascorsi ormai 77 anni da quando il goloso brand è approdato sul mercato rallegrando le estati degli italiani e, con i suoi prodotti ...

Pubblicità

ninofrassicaoff : [ 2/2] Non come altri cantanti che si montano la testa, dicono almeno dieci volte al giorno: 'Io qui, io lì', indos… - oh_luca : RT @DavideTomasello: «Si, la mascherina va portata in spiaggia allo stesso modo di come portiamo gli occhiali da sole». Chi dice cose del g… - RetwittL : RT @narcisi_rita: #Poetando Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei.. e poi tu entrassi dentro… - SalaLettura : RT @narcisi_rita: #Poetando Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei.. e poi tu entrassi dentro… - gighea : RT @narcisi_rita: #Poetando Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei.. e poi tu entrassi dentro… -