Flavio Briatore accusato di "razzismo": Crazy Pizza, una scomoda verità (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dal caro-prezzi al cara-Pizza: il Margherita-gate che ha travolto Flavio Briatore è senza ombra di dubbio la polemica del weekend. Che importa del G7, dell'Ucraina e del Covid quando si può dare addosso al manager più inviato e odiato d'Italia? Ricapitoliamo: la sua catena di pizzerie gourmet Crazy Pizza offre ai danarosi (o aspiranti tali) clienti un menù degno dei protagonisti di Riccanza, quelli che Dagospia definisce «morti di fama». Di fame però non moriranno di certo, essendo disposti a pagare una Pizza al Pata Negra la bellezza di 65 euro. Basterebbe dare un'occhiata al listino dei prezzi, alzare i tacchi e andarsene, nel caso. Ma cosa c'è di meglio di una bella polemica estiva nazional popolare? Da una parte la Pizza napoletana a 5 euro, dall'altra quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dal caro-prezzi al cara-: il Margherita-gate che ha travoltoè senza ombra di dubbio la polemica del weekend. Che importa del G7, dell'Ucraina e del Covid quando si può dare addosso al manager più inviato e odiato d'Italia? Ricapitoliamo: la sua catena di pizzerie gourmetoffre ai danarosi (o aspiranti tali) clienti un menù degno dei protagonisti di Riccanza, quelli che Dagospia definisce «morti di fama». Di fame però non moriranno di certo, essendo disposti a pagare unaal Pata Negra la bellezza di 65 euro. Basterebbe dare un'occhiata al listino dei prezzi, alzare i tacchi e andarsene, nel caso. Ma cosa c'è di meglio di una bella polemica estiva nazional popolare? Da una parte lanapoletana a 5 euro, dall'altra quella ...

Pubblicità

fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - fanpage : Una lezione di pizza 'per spiegare come nasce la pizza e a quali costi'. E pizza gratis ai cittadini presenti. L'id… - fanpage : Tentiamo di spiegare a Flavio Briatore perché la sua crociata sul costo delle pizze inizia col piede sbagliato ???… - CarlaCambareri : @LaStampa @Palazzo_Chigi Vi rendete conto che state a fare “la guerra delle pizze” con Flavio Briatore e i Sauditi… - Giovann08571078 : “Ma sei mai uscito fuori da Roma?” Andrea Romano anche stavolta è riuscito a collezionare una figuraccia: umiliato… -