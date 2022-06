Firefox 102 è ora disponibile: ecco quali sono le novità (Di mercoledì 29 giugno 2022) Firefox 102 è ora disponibile, Mozilla ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per il suo browser, scopriamo insieme in questo articolo quali sono le novità Mozilla ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per il suo browser. La versione 102, è ora disponibile per tutti gli utenti con miglioramenti per l’interfaccia utente dei download, un migliore supporto dei sottotitoli in Picture-in-Picture, varie correzioni e miglioramenti della sicurezza. Scopriamo insieme in questo articolo quali sono le novità in questo aggiornamento. Firefox 102: quali sono le novità Nuove funzionalità: Siete stanchi delle troppe finestre che affollano lo schermo? Ora è possibile disattivare ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 giugno 2022)102 è ora, Mozilla ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per il suo browser, scopriamo insieme in questo articololeMozilla ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per il suo browser. La versione 102, è oraper tutti gli utenti con miglioramenti per l’interfaccia utente dei download, un migliore supporto dei sottotitoli in Picture-in-Picture, varie correzioni e miglioramenti della sicurezza. Scopriamo insieme in questo articololein questo aggiornamento.102:leNuove funzionalità: Siete stanchi delle troppe finestre che affollano lo schermo? Ora è possibile disattivare ...

Pubblicità

mundolinuxbot : RT @andreastoolbox: Firefox 102: arrivato il supporto a GeoClue per Linux | - DarioMassi : #Firefox 102 permette di disattivare l'apertura automatica del pannello dei download e supporta i sottotitoli per l… - andreastoolbox : Firefox 102: arrivato il supporto a GeoClue per Linux | - ProntoPCBaveno : #Firefox 102: novità per desktop e Android - marcosboxorg : Mozilla rilascia Firefox 102 -

Firefox 102: novità per desktop e Android Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 102 per desktop e Android. Le novità più corpose sono nella versione per Windows, macOS e Linux. Gli utenti possono disattivare l'apertura del pannello dei download e utilizzare i sottotitoli ... Dovreste aggiornare subito iOS, Chrome, Windows e Android ... che include nove correzioni di sicurezza per il suo browser, Firefox , sette delle quali sono ... Chrome 102 Vedi di più Scegli le newsletter di Wired che vuoi ricevere e iscriviti! Ogni settimana ... Punto Informatico Firefox 102: novità per desktop e Android Firefox 102 permette di disattivare l'apertura automatica del pannello dei download e supporta i sottotitoli per lo streaming in modalità PiP. Mozilla ha annunciato la disponibilità diper desktop e Android. Le novità più corpose sono nella versione per Windows, macOS e Linux. Gli utenti possono disattivare l'apertura del pannello dei download e utilizzare i sottotitoli ...... che include nove correzioni di sicurezza per il suo browser,, sette delle quali sono ... ChromeVedi di più Scegli le newsletter di Wired che vuoi ricevere e iscriviti! Ogni settimana ... Firefox 102: novità per desktop e Android Firefox 102 permette di disattivare l'apertura automatica del pannello dei download e supporta i sottotitoli per lo streaming in modalità PiP.