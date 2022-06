Fedez e J-Ax fanno ballare Milano con ‘Love Mi’ (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Una festa per Milano e per la musica. Che neanche la minaccia di pioggia riesce a fermare. Quando sale sul palco, tra gli ultimi in scaletta, Fedez ci scherza su: “Io e Ax abbiamo litigato e quindi questa canzone la canterò da solo”. E invece eccolo lì J-Ax, che spunta dal backstage emozionato: “Ma davvero? Ma davvero? – dice -. Io sono per la prima volta senza parole, suoniamo va”. ‘Love Mi’, il concertone gratuito promosso per raccogliere fondi per la onlus Tog -Together To Go, centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, è un successo senza pari. Non solo perché per sei ore sul palco allestito in piazza del Duomo si esibiscono più generazioni di artisti, dai big alle nuove stelle ma perché questa maratona musicale è la dimostrazione che uniti tutto è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Una festa pere per la musica. Che neanche la minaccia di pioggia riesce a fermare. Quando sale sul palco, tra gli ultimi in scaletta,ci scherza su: “Io e Ax abbiamo litigato e quindi questa canzone la canterò da solo”. E invece eccolo lì J-Ax, che spunta dal backstage emozionato: “Ma davvero? Ma davvero? – dice -. Io sono per la prima volta senza parole, suoniamo va”.Mi’, il concertone gratuito promosso per raccogliere fondi per la onlus Tog -Together To Go, centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, è un successo senza pari. Non solo perché per sei ore sul palco allestito in piazza del Duomo si esibiscono più generazioni di artisti, dai big alle nuove stelle ma perché questa maratona musicale è la dimostrazione che uniti tutto è ...

