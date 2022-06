F1 | Charles Leclerc in difesa di Lewis Hamilton | “Le parole espresse su di lui sono intollerabili”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mondo della Formula Uno, che si preparare ad alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale, è stato scosso, in maniera davvero notevole, da quanto accaduto tra due leggende di questo sport: Nelson Piquet e. Il brasiliano, infatti, raccontando l’ormai celebre contatto di un anno fa alla curva Copse di Silverstone tra l’inglese e Max Verstappen, ha apostrofato il portacolori della Mercedes con termini profondamente razzisti, scatenando l’immediata indignazione dello stessoe di tutta la Formula Uno nel suo complesso. Una presa di posizione durissima e granitica del mondo della Formula Uno, al quale si è subito aggiunto ancheche, per mezzo dei suoi canali social ha voluto dire la sua su quando accaduto, ...

Tra coloro che non hanno mancato di schierarsi dalla parte del nativo di Stevenage vi è stato anche, il quale via social ha condannato duramente l'accaduto. "Conosco Lewis da quando ...Sul podio anche la Ferrari die l'altra W12 di Valtteri Bottas. Silverstone, pilastro del mondiale e Motor Valley europa Dal 1950, il GP di Gran Bretagna rappresenta un super classico ...Il pilota monegasco e la scuderia del Cavallino non hanno tardato a prendere una posizione netta sulle frasi rivolte da Nelson Piquet all’inglese.Anche Charles Leclerc si è schierato a difesa di Lewis Hamilton dall’attacco razzista che gli è arrivato da Nelson Piquet. Il mondo della Formula 1 ha reagito piuttosto compatto alla dichiarazione del ...