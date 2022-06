Boris Johnson dice che se Putin fosse una donna non ci sarebbe la guerra in Ucraina (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il primo ministro britannico lo ha detto in un'intervista, definendo il presidente russo un «esempio perfetto di mascolinità tossica» Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il primo ministro britannico lo ha detto in un'intervista, definendo il presidente russo un «esempio perfetto di mascolinità tossica»

