Amici 21, Alex Rina rompe il silenzio sulla presunta crisi con Cosmary Fasanelli: "È un momento particolare" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alex Rina è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è arrivato in finale e, ospite di CasaChi, ha ammesso che in futuro gli piacerebbe lavorare con Sissi Cesana: Sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi, a parte il lato persona mi piace molto la sua voce, il genere che presenta. Ma piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe molto bello. Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite. Alex ha rivelato che nei suoi sogni c'è la partecipazione a Sanremo: Sanremo è una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta. Non mi presenterei mai solo per presentarmi. Ultimamente si è parlato di una presunta crisi tra Rina e Cosmery ...

