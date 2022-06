Allarme bomba all’Agenzia delle Entrate | artificieri sul luogo | cos’è successo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Agenziaè un’agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell’economia efinanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi. In Italia l’Agenzia ha diverse sedi sparse sul territorio e questa mattina, 29 Giugno 2022, nella sede di Pesaro, in via Mameli, si è letteralmente scatenato il panico. All’apertura degli uffici, intorno alle 8, è scattato una causa di un pacco sospetto. Immediato l’intervento deglisul: vediamo nel dettaglioaccaduto.Attimi di paura questa mattina, 29 Giugno 2022, nella sede dell’Agenziadi Pesaro, in via Mameli. All’apertura ...

Pubblicità

infoitinterno : Sospetto pacco bomba all'Agenzia delle Entrate, scatta l'allarme [LE FOTO] - infoitinterno : Pesaro, allarme all'Agenzia delle Entrate per un possibile pacco bomba - infoitinterno : Falso allarme bomba a Pesaro, chiusa Ss 16 - AnsaMarche : Falso allarme bomba a Pesaro, chiusa Ss 16. Pacco sospetto davanti Entrate, ma dentro trovati solo libri - messveneto : Pesaro, allarme all’Agenzia delle Entrate per un possibile pacco bomba -

Agenzia ANSA

Un falso, davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate, in via Mameli, a Pesaro, ha portato al blocco di una parte del centro e della SS16 Adriatica per un paio di ore. A dare l'una ...Momenti di paura questa mattina nella sede dell' Agenzia delle Entrate di Pesaro , in via Mameli. All'apertura degli uffici, intorno alle 8, è scattato una causa di un pacco sospetto . Nessun dipendente è potuto accedere: tutti gli impiegati sono rimasti in strada per più due ore riprendendo a lavorare solo verso le 11, dopo la fine di ... Falso allarme bomba a Pesaro, chiusa Ss 16 L’allarme era scattato questa mattina, quando all'ingresso dell'edificio è stato rinvenuto il pacco. All'interno erano celati dei libri. All'interno dell'edificio erano presenti una ventina di… Leggi ...PESARO - La zona a ridosso del centro storico di Pesaro è stata scossa questa mattina dall'allarme per un sospetto pacco bomba trovato davanti all'Agenzia delle Entrate in via Mameli. All'interno del ...