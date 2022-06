Al via in Sicilia le finali nazionali di biliardo specialità pool (Di mercoledì 29 giugno 2022) Entrano nel vivo, nella splendida cornice di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), le finali nazionali di biliardo specialità pool 8/15, con le prime gare per le serie B e C disputate nella mattinata. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Entrano nel vivo, nella splendida cornice di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ledi8/15, con le prime gare per le serie B e C disputate nella mattinata. ...

Pubblicità

reportrai3 : L’ombra di Dell’Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, è arrivata in Sici… - lifestyleblogit : Al via in Sicilia le finali nazionali di biliardo specialità pool - - bbredditt : RT @fatina909: ???????????? NON PUO' MORIRE IN UN BOX preso da cucciolo e rinchiuso 10 anni fa nello stanzino che vedete Questa la vita di lui… - SAntoniucci : RT @ohanarifugio: ?? LAMPO È ANCORA IN STALLO, RITORNO IN SICILIA SEMPRE PIÙ VICINO ?? ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 327 760 73… - ValentinaFant18 : RT @ohanarifugio: ?? LAMPO È ANCORA IN STALLO, RITORNO IN SICILIA SEMPRE PIÙ VICINO ?? ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 327 760 73… -